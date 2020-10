Nachfrage an Büchern aktuell hoch wie nie

„Zu unserer Freude und unserem Erstaunen werden Bücher wieder zunehmend als Zeitvertreib genützt“, erklärt Helmut Zechner, Chef der Buchhandlung Heyn in Klagenfurt. Vor allem die Belletristik, also die Unterhaltungsliteratur, erfreue sich stetiger Beliebtheit. Und auch Kinder- und Jugendbücher hätten in den vergangenen Monaten einen Sprung nach vorne gemacht. „Sachbücher bleiben von den Verkaufszahlen her konstant, während die Reiseliteratur momentan verständlicherweise im Keller ist“, so Zechner weiter, der die besondere Unterstützung der Kunden in der Corona-Krise immer wieder betont: „Während des Lockdowns sind wir von einer Welle der Solidarität getragen worden. Die Leute haben online bewusst nach lokalen Händlern gesucht und von denen gekauft.“