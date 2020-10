Erster DTM-Podestplatz: Habsburg in Zolder Dritter

Ferdinand Habsburg hat am Samstag seinen ersten Podestplatz im Deutschen Tourenwagen Masters erreicht. Der Audi-Pilot fuhr in Zolder auf den dritten Rang, nachdem er im Qualifying Zweiter gewesen war. Als Gesamt-Neunter ist der 23-Jährige nun der bestplatzierte der drei Österreicher in der Gesamtwertung. Der deutsche Titelverteidiger Rene Rast übernahm mit seinem dritten Sieg in Serie die Gesamtführung.