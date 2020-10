Ansfeldner strecken Fühler nach Deutschland aus

Das für die Firma typische Blau dominiert, wohin das Auge in der actual-Zentrale in Haid bei Ansfelden auch reicht: Selbst der Arm des Roboters, der die Dichtungen in die Rahmen einzieht, ist in dem Farbton gehalten. Auch die Rollen des Förderbands kommen in actual-Blau angepasst daher. Etwa 440 Fenster werden in der Produktion in Oberösterreich pro Tag erzeugt - Kunststoff, wahlweise auch kombiniert mit Aluminium, ist hier das bestimmende Material. Die Holz- beziehungsweise Holz-Alu-Fertigung des Familienunternehmens ist im steirischen Hirnsdorf beheimatet.