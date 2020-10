Hartberg: Strudelteig-Transfer ist endlich durch

Jetzt ist der Transfer durch! Der von der „Krone“ bereits seit Tagen angekündigte Wechsel von Stürmer Seifedin Chabbi zu Bundesligist TSV Hartberg hat sich zuletzt gezogen wie ein Strudelteig. Jetzt sind die Freigaben vom Senat 2 der Bundesliga und der FIFA endlich eingetroffen. Der 27-Jährige feiert somit nach Stationen in Ried, Lustenau und bei Sturm Comeback in Österreichs Bundesliga. Er unterschreibt in der Oststeiermark bis Saisonende und ist ab sofort (so auch im Cup am Samstag in Gmünd) spielberechtigt.