Corona kostet dem Land 1,5 Milliarden

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wohl keine andere Partei nahm sich diesen Spruch in ihrer Geschichte so sehr zu Herzen wie die Volkspartei. Auch deshalb scheinen, zumindest hierzulande, aktuell genügend Reserven für die Bewältigung der Coronakrise vorhanden. „Durch die Krise brauchen wir jetzt mehr Geld, um die Gesundheitsversorgung sowie die Unternehmer und Arbeitsplätze zu sichern. Wir müssen jetzt an der Seite all jener stehen, welche die Krise massiv erwischt hat“, erklärte Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (VP) in seiner Budgetpräsentation.