Baumgartlinger: Länderspiel folgt auf Liga-Flaute

Vorerst aber steht noch die Nations League im Mittelpunkt, die das ÖFB-Team auf Platz eins abschließen will. Diesbezüglich wäre schon ein Remis in Rumänien eine brauchbare Basis, weil die Österreicher dann mit zwei Siegen in den abschließenden November-Heimspielen gegen Nordirland und Norwegen den Aufstieg in die Liga A fixieren könnten. „Wir rechnen nicht und wollen auf Sieg spielen“, sagte Baumgartlinger, schränkte aber auch ein, dass man „nicht kopflos“ in die Partie gehen dürfe: „Wir brauchen kein unnötiges Risiko einzugehen.“