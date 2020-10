Bunte Blumenvielfalt erfreute Augen und Bienen

„Ich freue mich sehr, dass unsere Aktion nun bereits zum wiederholten Male so positiv angenommen wird“, so Stadtrat Erwin Baumann. Heuer konnten rund 80.000 Quadratmeter mit blühenden Pflanzen angelegt werden. Die Bauern Roland Zellot, Martin Rubländer, Hannes Mössler, Rupert Kraschl, Thomas Petscher und Hannes Striednig haben sich heuer bei der Initiative beteiligt und dafür Flächen in St. Magdalen, in St. Agathen, in Turdanitsch und auf der Urlaken in Landskron zur Verfügung gestellt.