Pressestimmen: „Nadal erreicht den Garten Eden“

„The Sun“: „Rafa Nadal hat Roger Federers Bilanz von 20 Tennis-Majors erreicht, nachdem er Novak Djokovic in einem faszinierenden Finale der French Open besiegt. In einer der komplettesten Leistungen seiner Karriere verlor der großartige Nadal nur sieben Spiele, als er in Roland Garros mit 6:0, 6:2, 7:5 triumphierte. Niemand war bei einem Turnier im ATP-Kalender dominanter.“