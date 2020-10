Tennis-Ass Novak heute im Livestream auf krone.at

Tennis-Schmankerl auf krone.at: Gleich am ersten Spieltag in der LANXESS arena in Köln wird heute auf dem bett1 Centre Court Österreichs Tennis-Ass Dennis Novak im Einsatz sein. Seine Partie gegen den Australier Jordan Thompson sehen Sie bei uns im Livestream! Die aktuellen Wett-Quoten zum Turnier in Köln finden Sie hier!