Erste Wintervorboten bringen viel Regen und Schnee

Am Katschberg schneite es am Sonntag bis zur Mittagszeit bereits 20 Zentimeter. Neben einem Murenabgang, wodurch die Katschberg Straße gesperrt war, machte vor allem die Schneekettenpflicht den Verkehrsteilnehmern zu schaffen. Diese wurde auch auf dem Loibl- und dem Wurzenpass angeordnet. Am Plöckenpass, am Dobratsch sowie am Klippitzthörl und am Falkert sollen vorerst Winterreifen ausreichen.