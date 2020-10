Landtag mit Themen von Ischgl bis Gatterjagd

22-Uhr-Sperrstunde weg

„Hochachtung vor allen Unternehmern und Touristikern, die auch versuchen, diese kontraproduktive Sperrstundenverordnung wegzubringen!“, erklärte am Samstag FP-Tourismussprecher Gerald Hauser in Reaktionen auf einen Artikel in der „Tiroler Krone“. Diese Maßnahme habe nichts gebracht, „außer dass die Tourismuswirtschaft ruiniert und Arbeitsplätze vernichtet werden“. Er sei zuversichtlich, „mit Hilfe vieler frustrierter Unternehmer und Touristiker einen Meinungsumschwung herbeiführen zu können“.