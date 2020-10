Raphael Haaser sichert sich letztes Sölden-Ticket

Die Entscheidung ist gefallen: Der Tiroler Raphael Haaser hat am Samstag bei internen Riesentorlauf-Qualifikationsläufen des Österreichischen Ski-Verbandes am Pitztaler Gletscher das achte und letzte Herren-Ticket für den Weltcup-Auftakt in der kommenden Woche in Sölden ergattert!