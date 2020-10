Gager-Elf will auch in Mannsdorf überraschen

Der Saisonstart war verheissungsvoll - drei Siege, in vier Spielen sind für das Team Wiener Linien mehr als nur in Ordnung! Jetzt muss die Gager-Elf zum Abbruch-Meister nach Mannsdorf! Die Elf von Carsten Jancker konnte sich in den letzten beiden Spielen Stabilisieren und geht als leichter favorit ins Match. Das Spiel gibt es um 19.30 Uhr im Livestream (siehe unten).