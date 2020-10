Bruck vor der Brust - schwerer Gang für Neusiedl

Makellos ist die Heimstatistik des ASK-BSC Bruck/Leitha in dieser Saison. Vier Spiele konnte die Santner-Elf im Parkstadion gewinnen. Im Match gegen Neusiedl/See will man unbedingt den fünften Erfolg einfahren. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, denn die Burgenländer kommen mit nur einem Sieg aus fünf Partien zum Derby.