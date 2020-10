Ehe-Aus? Das sagt Cathy Hummels zu den Gerüchten

Seitdem Mats Hummels 2019 vom FC Bayern München zum BVB Dortmund wechselte, führen die beiden eine Fernbeziehung. Denn Cathy folgte ihrem Ehemann nicht, blieb mit Söhnchen Ludwig in München. Aber auch die Moderatorin ist beruflich viel auf Achse. In diesem Jahr drehte sie etwa die Show „Kampf der Reality Stars“ in Thailand sowie „Love Island“ in Mallorca.