Reaktionen auf Sperrstunde: „Eine Katastrophe!“

Was sie von einer Registrierungspflicht hält? „Bei uns wär’ die Arbeit völlig umsonst. Ich kenne ja sowieso jeden“, meint die Wirtin. Auch die Distanzregeln seien am Land anders zu werten: „Die Runden, die kommen, haben sowieso in der Arbeit, in der Familie oder im Verein Kontakt.“ Dass in Städten wie Wien jetzt später als in Niedernsill Sperrstunde ist, hält sie für mehr als unfair. Ihre Verluste durch Corona liegen bei einem Einnahmen-Minus von rund 80 Prozent.