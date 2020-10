Foda nach dem Sieg: „Das war der Unterschied“

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Die Debütanten haben über weite Strecken sehr gute Leistungen gebracht. Positiv war auch die zweite Hälfte. Da haben wir auf 4-3-2-1 umgestellt. In der ersten Hälfte waren wir zu verhalten, da hat das Tempo im Passpiel gefehlt, wir haben nicht vertikal gespielt, oft haben wir nur das Spiel verlagert. Das haben wir dann in der zweiten Hälfte viel, viel besser gemacht. Hatte damit nichts zu tun. In der zweiten Hälfte hatten wir dann auch Spieler, die Lösungen auf engem Raum haben, wie Baumgartner auch Schaub. Das war der Unterschied.“