Streit zweier Lkw-Fahrer mit Messer und Stange

Zwei Lkw-Fahrer haben am Dienstag um 18 Uhr auf einem Firmengelände in St. Florian um den Vorrang gestritten. Der 56-jährige Kosovare und der 60-jährige Bosnier stiegen aus ihren Fahrzeugen. Der Jüngere nahm ein Jausenmesser und hielt es seinem Kontrahenten an die Kehle, weil dieser angeblich nicht mit seinen Beschimpfungen aufhören wollte.