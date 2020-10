Rumer Rathaus durch „Luder“-Graffiti verunstaltet

Was wollten Vandalen in der Nacht auf Dienstag mit dem Schriftzug „Luderland“ am Rumer Rathaus ausdrücken? Amtsleiter Klaus Kandler kann sich keinen Reim darauf machen: „Wir haben versucht, Rückschlüsse zu ziehen - leider erfolglos. Die Aufklärung wird deshalb vermutlich schwierig sein.“ Er ortet keine politische Motivation, sondern eine einfache Schmieraktion.