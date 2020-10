OPCW: Nervengift in Nawalny-Proben bestätigt

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (kurz OPCW) hat am Dienstagnachmittag bestätigt, dass Proben, die dem russischen Putin-Kritiker Alexander Nawalny entnommen wurden, ein Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe enthielten. In den Blut- und Urinproben des Kreml-Kritikers seien „Cholinesterase-Hemmer“ gefunden wurden. Die OPCW mit Sitz in Den Haag bestätigte damit die Nowitschok-Analyse von deutschen Laboren.