Gästelisten ohne das Zettel-Chaos

So stammt etwa ein gangbarer Weg, um das befürchtete Zettel-Chaos zu vermeiden, aus Perchtoldsdorf. Im bekannten Heurigenort wurde von einem ansässigen IT-Unternehmen die Plattform „ichwarda“ entwickelt. Das Prinzip: Über einen QR-Code können sich Gäste in elektronische Listen eintragen. Der Vorteil gegenüber dem Papierformular: „Keiner hat unbefugt Zugriff auf die Eintragungen, im Corona-Fall werden sie per Knopfdruck über uns an die Behörden übermittelt“ so Internetkonzepte.at-Chef Sven Maderbacher. Ansonsten werden die Daten nach der Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die Kosten für die Anmeldung übernimmt für Perchtoldsdorfer Betriebe die Gemeinde.