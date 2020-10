Chiefs gewinnen NFL-Duell mit New England Patriots

Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist in der nordamerikanischen Football-Liga NFL als erstes Team in der Geschichte zum vierten Mal in Serie mit vier Siegen in eine Saison gestartet. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes gewann das wegen je eines Corona-Falles in beiden Teams von Sonntag auf Montag (Ortszeit) verschobene Duell mit den New England Patriots mit 26:10 (6:3).