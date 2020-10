Swarovski-Stellenabbau: „Der Riese muss abspecken“

Unterstützung zugesagt

Am Montag wurden die ersten der 1000 Mitarbeiter in persönlichen Gesprächen informiert. Ihnen wurde bestmögliche Hilfe vom Unternehmen zugesagt: Es wird eine Arbeitsstiftung mit 70 Millionen Euro installiert, die drei Eigentümerfamilien Swarovski, Weis und Frey machen einen zusätzlichen Fonds für Härtefälle und am 14. und 15. Oktober findet eine Job-Börse in Wattens statt.