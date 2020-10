Der Weg heraus aus dem Corona-Schulchaos

Kinder gelten – entgegen anfänglicher Vermutung – nicht als Massenverbreiter des Coronavirus. Zuletzt entstanden 2,7 Prozent der bekannten Cluster in Bildungseinrichtungen. Auch von den 750 Neuinfektionen von Sonntag auf Montag lassen sich nur einzelne auf Schulen und Kindergärten zurückverfolgen. Dennoch wurden in Kärnten zwei Kindergärten und eine Mittelschule sowie eine Mittelschule in der Steiermark Corona-bedingt geschlossen.