Corona-Alarm bei Kanzler, „Krone“ spricht Klartext

Corona-Alarm beim Kanzler. Die Nachricht ereilte ihn im Auto: Sebastian Kurz war gerade auf dem Weg nach Salzburg, um dort am Nachmittag eine Pressekonferenz an der Seite von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Vizekanzler Werner Kogler zu geben, als ihm mitgeteilt wurde, dass einer seiner Mitarbeiter an Corona erkrankt ist. Und zwar nicht irgendeiner, sondern jemand aus seinem allerengsten Vertrautenkreis. Die Folge war das, was sonst auch jedem Corona-Verdachtsfall blüht - auch wenn diese Maßnahmenkette manchmal langsamer geht, sofern man nicht Sebastian Kurz heißt. Er, sein Umfeld, und auch Vizekanzler Werner Kogler bleiben bis zum Vorliegen der Testergebnisse in häuslicher Quarantäne. Vorbildlich ganz wie EU-Kommissionspräsidentin, die sich ebenfalls wegen einer Infektion im engen Umfeld in häusliche Quarantäne begeben hat und ganz im Gegensatz zu Donald Trump, der sich während einer laufenden Corona-Erkrankung in einer gepanzerten Limousine durch halb Washington kutschieren ließ und seinen Fans zuwinkte. Unseren täglichen Trump gib uns heute? Ja, er wird uns bestimmt bis zur US-Wahl am 3. November mit noch mehr Corona-Ausritten beschäftigen.