Mitzii: Gin von heimischen Zirben

„Der Mitzii-Gin besteht aus sieben Grundzutaten plus den Zirbenzapfen. Der Originale ist einfach gebrannt und behält seine schöne Farbe. Der Spezielle hingegen ist doppelt gebrannt – so verliert er die Farbe, gewinnt jedoch an Qualität“, sagt der Landwirt, welcher mit seiner Gattin Nicole den auf 1600 Metern gelegenen Bertlhof in Ebene Reichenau betreibt. „Mit einer Landwirtschaft allein kann man heutzutage kaum überleben, deshalb hab’ ich mir eine Alternative gesucht und bin nun froh über diesen schönen Nebenerwerb“, meint Huber.