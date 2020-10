Zählung in ganz Tirol: Steinwild-Population steigt

Mensch als Störfaktor

Die Steinwild-Population hängt auch vom Verhalten des Menschen ab: Vor allem in den strengen Wintermonaten flüchten Steinböcke bereits bei scheinbar geringer Beunruhigung. Das zehrt an Fettreserven und kann die Tiere zur Flucht in Lawinenhänge oder vereiste, absturzgefährdete Regionen zwingen und die Überlebenschancen der Tiere schmälern.