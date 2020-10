Anforderungen an „klimaaktiv“-Gebäude verschärft

„Als Bundesregierung gehen wir bei Sanierungen und Neubauten der öffentlichen Hand nun mit gutem Beispiel voran“, so die Ressortchefin. Der Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung sieht vor, dass alle Hochbauprojekte des Bundes den „klimaaktiv Silber Standard“ erreichen. Die Standards sind auch im neuen Schulentwicklungsprogramm 2020 definiert: Die Regierung investiere dort in den nächsten Jahren 2,4 Milliarden Euro, österreichweit werde es rund 270 Bauprojekte an den Bundesschulen geben.