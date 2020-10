Briefwahl-Rekord macht Hochrechnungen schwierig

Aufgrund der Corona-Pandemie wird seitens Experten bei der Wien-Wahl am 11. Oktober mit einem Rekord bei der Zahl der Briefwähler gerechnet - was jedoch auch Folgen hat. So werden etwa die Hochrechnungen am Wahlabend mit größeren Unsicherheiten behaftet sein. Vieles an diesem Abend wird wohl noch nicht in Stein gemeißelt sein.