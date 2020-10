Hartberg-Youngster Tijani: Der Unbekümmerte!

Der Leihspieler von Salzburg ist in der Oststeiermark längst angekommen, überzeugte trotz seiner erst 18 Jahre von Anfang an. „Mein Freund Youba Diarra, der ja in Hartberg gespielt hat, hat mir schon im Training bei Salzburg von Hartberg erzählt. Und er hat recht gehabt: Es ist der perfekte Ort um mich weiterzuentwickeln“, so der neue Taktgeber, der erstmals in Europa spielt und nach seiner Sperre im Sturm-Spiel wieder angreifen will: „Ich bin zwar das erste Mal aus Nigeria weg, aber für mich ist das keine große Sache. Ich lebe ja den Traum Fußballer zu sein. Deshalb bin ich hier“, so Tijani, der auch weiß: „Sadio Mane oder Naby Keita haben es ja etwa aus Salzburg bis nach Liverpool geschafft. Ihr Weg ist schon vorbildlich. Aber es ist ein langer Weg. Meiner beginnt einmal in Hartberg!“