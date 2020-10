Tauernklinikum kritisiert unnötige Wege bei Tests

Labor-Personal ist zurzeit Mangelware: In Zell am See arbeiten 15 Mitarbeiter, fünf zusätzliche biomedizinische Analytiker wurden in der Krise angestellt. „Es werden bei uns in der Woche 2500 bis 3000 Covid-Tests ausgewertet“, schildert Geschäftsführer Franz Öller. Es gibt neben privaten Proben, Spitalsbetrieb und Tourismus-Testungen aber noch Kapazität.