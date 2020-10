Linzer schaffen Abhilfe für die Zettelwirtschaft

Gast scant QR-Code

Swilox ermöglicht eine Anmeldung bei Onlineshops oder Kundenportalen ganz ohne Passwort. „Die Datenübertragung passiert mit höchsten Sicherheitsstandards“, so Fried, der in den letzten Tagen das System so ausbaute, um so auch die Registrierungspflicht für Gäste in Gastronomiebetrieben abwickeln zu können. Infos dazu hinterlegte er online auf www.coronaliste.at. Gast und Betreiber brauchen die Swilox-App, der Kunde loggt sich mittels Scannen eines QR-Code am Tisch des Lokals ein. „G’scheiter als Zettel ausfüllen“, so Fried, „und der Gast sieht immer, wo er sich registriert hat und wo auf Daten zugegriffen wurde“.