„Borat 2“: Trump-Verhöhnung auf Amazon Prime

Borat ist wieder da - und wie! Sacha Baron Cohen gelang es, heimlich eine Fortsetzung seiner bekanntesten Komödie zu drehen. Teil 2 der irren Abenteuer des kasachischen TV-Stars läuft am 23. Oktober auf Amazon Prime Video an. Wenn der Film auch nur halb so witzig wird wie das Filmposter - darauf posiert Borat nur in einer Gesichtsmaske im Genitalbereich -, können sich die Fans freuen. In der ersten Vorschau macht sich Borat insbesondere über US-Präsident Donald Trumps Politik lustig - natürlich, indem er sie eisern verteidigt.