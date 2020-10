Aglaia Szyszkowitz und ihr steirisches Dirndl

Anblick von Nähmaschine versetzt in Stress

„Wow! Cool“ - die Mimin ist beeindruckt von der Schneiderei. „Aber schon der Anblick der Nähmaschine versetzt mich in Stress. Ich hab’ noch nie gut Handwerken können.“ Nach der Einweisung von Alexandra und Stephanie traut sich Szyszkowitz dann doch ans Gerät. „Ah, es geht, es geht.“ Wie lange braucht’s ihr eigentlich für so ein Dirndl?, fragt sie die Expertinnen. So 20 bis 25 Stunden. „Wenn ich jetzt anfange, könnte ich bis Weihnachten fertig sein“, schmunzelt die zweifache Mama.