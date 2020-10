In Tirol „immer mehr radikalisiert“: 14 Jahre Haft

Sympathie bekundet für Islamischen Staat

Ermittlungen und Zeugenaussagen verfestigten beim Prozess das Bild, wonach sich der 31-Jährige zum Anhänger des Islamischen Staates (IS) entwickelt hatte. In seinem Zimmer hatte er eine IS-Fahne, am Handy fanden sich Kontakte zu einer einschlägig bekannten Wiener Großfamilie. „Die Radikalisierung ist unverkennbar“, warf der Staatsanwalt dem Staatenlosen vor.