Causa Spendlhofer: Jetzt macht Gewerkschaft mobil!

„Jeder Spieler mit Vertrag muss laut Kollektivvertrag die Möglichkeit haben, seine Leistungsfähigkeit zu erhalten“, so Zirngast, „und das Einzeltraining ist in diesem Fall grenzwertig.“ Wobei Sturm hofft, die „Causa Spendlhofer/Eze“ bis zum Transferschluss am 5. Oktober zu lösen und Klubs für das Duo zu finden.