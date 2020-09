14 Corona-Fälle bei italienischem Erstligisten

Erst am Samstag hatte der Klub die Coronavirus-Infektion von Torhüter Perin öffentlich gemacht und mitgeteilt, dass sich der Spieler unter medizinischer Aufsicht in häuslicher Quarantäne befindet. Noch am selben Tag hatte der Verein Corona-Tests bei allen Spielern und Mitarbeitern machen lassen. Deswegen hatte sich die Abreise zum Liga-Spiel bei Napoli von Samstag auf Sonntag verschoben.