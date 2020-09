Wirbel um die Heizabrechnung bei vielen Linzern

Bei vielen Linzern herrschte in den letzten Tagen Unmut über eine Rechnung, die sie im Postkasten fanden. Wie üblich schickte die Linz AG Fernwärme mit Ende September die Heizkostenabrechnung an ihre Kunden raus. Und das, obwohl in vielen Haushalten heuer der Zähler gar nicht abgelesen wurde.