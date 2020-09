17-Jähriger bei Unfall mit Moped schwer verletzt

Am Sonntag verletzte sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Lans schwer. Er fuhr mit einer Moped-Lenkerin (15) mit, als diese ihr Bike an einem stehengebliebenen Motorrad vorbeilenken wollte, da es sonst zu einem Auffahrunfall gekommen wäre. Dabei streifte der 17-Jährige das Motorrad.