Rublew holt sich in Hamburg seinen fünften Titel

Der Russe Andrej Rublew hat seine Generalprobe für die Tennis-French-Open mit dem Titelgewinn in Hamburg perfekt absolviert. Der 22-Jährige Vorjahresfinalist besiegte am Sonntag im Finale als Nummer fünf gesetzt den auf Position zwei eingestuften Stefanos Tsitsipas 6:4, 3:6, 7:5, nachdem der Grieche bei 5:4 auf das Match serviert hatte. Es ist Rublews heuer dritter ATP-Titel nach jenen in Adelaide und Doha. Zudem hat der das Kitzbüheler Exhibition-Turnier Thiem‘s 7 gewonnen.