Herausforderer Biden: Trump lügt wie Goebbels

Kurz vor dem ersten TV-Duell von US-Präsident Donald Trump mit dem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden werden auch die Sager des Herausforderers in Richtung Gegenseite plakativer: In einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders MSNBC sagte Biden, Trump würde lügen wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels: „Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie - und sie gilt als Allgemeinwissen.“ Goebbels war in der NS-Zeit einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler und ein Wegbereiter des Holocaust.