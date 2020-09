Nathan Trent: „Das habe ich von der Oma“

Und was wollen Sie?

Ich hätte gerne, dass ich einmal in Tokio in einen Lift einsteige und meinen Song höre. Vor allem aber, dass es den Menschen etwas bringt, wenn sie meine Musik hören. Ich habe schon mit zehn Jahren begonnen, Lieder zu schreiben. Das war immer schon in mir drin. Ich mache ja nicht Musik, damit ich singe, sondern habe ja auch etwas zu sagen. Du öffnest beim Songschreiben in gewisser Weise dein Tagebuch. Früher hab ich gedacht, dass ich was Gescheites machen soll, aber dann bin ich draufgekommen: Das, was ich mache, ist ja gscheit! (lacht) Und es erfüllt mich.