Kamera filmte Flucht nach versuchtem Feuer-Mord

Nicht mehr in Lebensgefahr

Der von zwei Polizisten gerettete 49-jährige Lette ist aktuell nicht mehr in akuter Lebensgefahr, er hat aber massive Kopfwunden und schwere Verbrennungen. Gegen die Bande wird wegen Mordversuchs, Brandstiftung und auch versuchten Betrugs ermittelt. Bekanntlich waren zwei Täter noch am Mittwoch, 15 Stunden nach dem Mordversuch, in einer Bankfiliale an der Landstraße aufgetaucht, um mit falschen Papieren ein Konto zu eröffnen, um es zu überziehen und dann unterzutauchen.