Breakdancer treffen auf steirische Schuhplattler

Das größte Volkskulturfest des Landes geht heuer erstmals als TV-Show über die Bühne (Ausstrahlung am 3. Oktober um 21.20 Uhr in ORF 2), auf die Zuseher warten prominente Gäste, die mit Volkskulturgruppen gemeinsame Sache machen. Im Vorfeld gab es zu jeder Aufgabe einen Drehtag, die Aufnahmen werden in der Show eingespielt. Wir von der „Krone“ waren als Aufsteirern-Medienpartner immer live dabei.