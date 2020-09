Fernwärmenetz wird in Erdmannsiedlung ausgebaut

In der Erdmannsiedlung wird fleißig am Ausbau des Fernwärmenetzes gearbeitet. Der Ort wird nämlich mit dem Hauptkraftwerk in Radenthein verbunden. Gestern, Donnerstag, erfolgte dazu der Spatenstich. Im Frühjahr will man mit dem Ausbau auch in Döbriach starten. 3,7 Millionen Euro werden investiert.