EU-Asylreform: Visegrad-Staaten blocken ab

Die EU-Kommission beißt mit ihrem Asylreformplan bei den Visegrad-Staaten erwartungsgemäß auf Granit. Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei lehnen den Vorschlag für eine gemeinsame Migrationspolitik ab. Eine Aufnahme von Flüchtlingen über ein verpflichtendes Quotensystem sei inakzeptabel, erklärten die Regierungschefs von Polen, Ungarn und Tschechien nach einem Treffen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Brüssel. Das gelte für alle vier Visegrad-Staaten, also auch die Slowakei.