Trump ätzt über Harry, der benötige „viel Glück“

Will Harry US-Amerikaner werden?

Die Spitze des US-Präsidenten ist nicht die einzige Aufregung, die der Auftritt des Prinzen in dem Video erzeugt hat. In der Rede erklärte er auch: „Bei dieser Wahl werde ich nicht in der Lage sein, hier in Amerika zu wählen.“ Das klingt ja fast so, als würde er die US-Staatsbürgerschaft anstreben und Großbritannien für immer den Rücken kehren wollen. In einer Heimat und bei seiner Familie dürfte das nicht gerade für Begeisterung sorgen.