Hausbesitzer und Pflegerin gefesselt und bedroht

„Home Invasion“ nennt sich so ein Überfall, der für die Opfer ein Horror ist. Und so etwas passierte in der Nacht auf Mittwoch im beschaulichen Rangersdorf im Mölltal. Gegen 1 Uhr früh sind die Räuber in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie dürften den Tatort ausgekundschaftet und ganz gezielt ausgesucht haben. Der Besitzer (64) wurde überrascht, ebenso eine 29 Jahre alte rumänische Helferin, welche die 92-jährige Mutter des Hauseigentümers betreut.