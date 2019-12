Zwei Verdächtige sitzen nach Home Invasion in Haft

Vom Balkon aus rief der Hausbesitzer am 10. Juli gegen 2 Uhr früh um Hilfe. Der 66-jährige schwer gehbehinderte Pensionist war in seinem Bett von Unbekannten überrascht worden. Die Täter schlugen ihn mit den Fäusten am Kopf und am Oberkörper. Weil sich der Mann gewehrt hatte, war ihm ein Polster auf das Gesicht gedrückt worden - er drohte zu ersticken.