Hacker nerven „tägliche Hoffnungs-Pressegespräche“

„Administrative Probleme in ganz Österreich“

Es gebe „in ganz Österreich administrative Probleme“, nicht nur in Wien. Er verwies darauf, dass manche Länder im Gegensatz zu Wien nur 150 bis 200 Tests pro Tag machen. „Wenn ich 150 Tests am Tag mache, begrüße ich auch jeden persönlich“, so Hacker. In Wien waren es zuletzt unter der Woche rund 7000, am Wochenende knapp 5000.